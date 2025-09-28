Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/9/2025 - XSTG 28/9

XSTG 28/9. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 28/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/9/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 28/9/2025

Xem lại KQXS Tiền Giang các ngày mở thưởng trước

- XSTG 21/9, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 21/9/2025

XSTG 21/9, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 21/9/2025.

- XSTG 14/9/2025

XSTG 14/9, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 14/9/2025.

- XSTG 7/9/2025

XSTG 7/9, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 7/9/2025.

- XSTG 31/8/2025

XSTG 31/8, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 31/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 28/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.