Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/10/2025 - XSTG 5/10

XSTG 5/10. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 5/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/10/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 5/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ khác sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 5/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.