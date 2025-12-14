Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/12/2025 - XSTG 14/12

XSTG 14/12. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 14/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 14/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 14/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.