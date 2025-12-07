Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/12/2025 - XSTG 7/12

XSTG 7/12. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/12/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 7/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.