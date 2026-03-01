Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/3/2026 - XSTG 1/3

XSTG 1/3. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 1/3/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng giải chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 sẽ do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 sẽ do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 sẽ do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 sẽ do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 sẽ do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 sẽ do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

