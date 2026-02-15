Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 15/2/2026 - XSTG 15/2

XSTG 15/2. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 15/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 15/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 15/2/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15/2/2026

Xem lại kết quả XSTG các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSTG 8/2, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 8/2/2026

XSTG 8/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 8/2/2026.

- XSTG 1/2/2026

XSTG 1/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026.

- XSTG 25/1/2026

XSTG 25/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 25/1/2026.

- XSTG 18/1/2026

XSTG 18/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 18/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả tiền thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có 4 đài là Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

