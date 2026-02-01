Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/2/2026 - XSTG 1/2

XSTG 1/2. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 1/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/2/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 1/2/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé số trúng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba có 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư có 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm có 3 đài là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu có 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 1/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.