Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/2/2026 - XSTG 22/2

XSTG 22/2. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTG 22/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/2/2026 - Xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 22/2/2026

Xem thêm kết quả XSTG các ngày quay số mở thưởng trước

- XSTG 15/2, kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 15/2/2026

XSTG 15/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 15/2/2026.

- XSTG 8/2/2026

XSTG 8/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 8/2/2026.

- XSTG 1/2/2026

XSTG 1/2, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 1/2/2026.

- XSTG 25/1/2026

XSTG 25/1, kết quả xổ số Tiền Giang ngày 25/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do 3 đài là TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.