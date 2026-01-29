Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 29/1/2026 - XSTN 29/1

XSTN 29/1. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 29/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 29/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 29/1/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 29/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ nhận thưởng một lần với với toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

