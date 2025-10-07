Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/10/2025 - XSQNA 7/10

XSQNA 7/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 7/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 7/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/10/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 7/10/2025

Xem thêm KQXSQNA các ngày quay số mở thưởng trước

- XSQNA 30/9, kết quả xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 30/9/2025

XSQNA 30/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 30/9/2025.

- XSQNA 23/9/2025

XSQNA 23/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 23/9/2025.

- XSQNA 16/9/2025

XSQNA 16/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 16/9/2025.

- XSQNA 9/9/2025

XSQNA 9/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 9/9/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 được mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ 3 được mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 được mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 được mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ 6 được mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 được mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật được mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 7/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.