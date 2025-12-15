Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 - XSPY 15/12

XSPY 15/12. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSPY 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 15/12/2025
Cơ cấu giải thưởng XSPY
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- XSMT thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.
- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- XSMT thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
- XSMT thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.
- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.
Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
