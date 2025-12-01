Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/12/2025 - XSPY 1/12

XSPY 1/12. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 1/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/12/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 1/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Phú Yên các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSPY 24/11, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 24/11/2025

XSPY 24/11, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 24/11/2025.

- XSPY 17/11/2025

XSPY 17/11, kết quả xổ số Phú Yên ngày 17/11/2025.

- XSPY 10/11/2025

XSPY 10/11, kết quả xổ số Phú Yên ngày 10/11/2025.

- XSPY 3/11/2025

XSPY 3/11, kết quả xổ số Phú Yên ngày 3/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 1/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.