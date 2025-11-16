Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 17/11/2025 - XSPY 17/11

XSPY 17/11. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 17/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 17/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 17/11/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 17/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- Thứ 6: XSMT sẽ được quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

