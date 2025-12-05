Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 5/12/2025 - XSNT 5/12

XSNT 5/12. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 5/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 5/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSNT 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 5/12/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 5/12/2025
Xem thêm KQXS Ninh Thuận các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất
- XSNT 28/11, kết quả xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 28/11/2025
- XSNT 21/11/2025
- XSNT 14/11/2025
- XSNT 7/11/2025
Cơ cấu giải thưởng XSNT
Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ 2: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.
- Thứ 4: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Thứ 5: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Thứ 6: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.
- Thứ 7: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởngg tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Chủ nhật: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 5/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
Bình luận