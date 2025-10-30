Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/10/2025 - XSNT 31/10

XSNT 31/10. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 31/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/10/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 31/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ các vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 31/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.