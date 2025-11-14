Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 14/11/2025 - XSNT 14/11

XSNT 14/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 14/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 14/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 14/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 14/11/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 14/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải có giá trị 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải có giá trị 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải có giá trị 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải có giá trị 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải có giá trị 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định.

- Thứ 6: Lịch quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ 7: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

