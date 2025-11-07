Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 7/11/2025 - XSNT 7/11

XSNT 7/11. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 7/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận. Kết quả XSNT 7/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 7/11/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 7/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận cho loại vé số có 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: Lịch quay số mở thưởng tại đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định.

- Thứ 6: Lịch quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ 7: Lịch quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 7/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.