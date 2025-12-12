Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/12/2025 - XSNT 12/12

XSNT 12/12. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 12/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/12/2025 - XS đài Ninh Thuận thứ Sáu ngày 12/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Khánh Hòa, Kon Tum mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 12/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.