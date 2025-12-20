Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 20/12/2025 - XSLA 20/12

XSLA 20/12. Kết quả xổ số Long An hôm nay 20/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 20/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 20/12/2025 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 20/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt cho các vé trúng cả 6 số với kết quả công bố, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất cho các vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì cho các vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải ba cho các vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải tư cho các vé trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 3 triệu đồng.

- 100 giải năm cho các vé trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu cho các vé trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy cho các vé trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám cho các vé trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho các vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 20/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.