Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 7/12/2025 - XSKT 7/12

XSKT 7/12. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 7/12/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 7/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Do đài Huế và Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Thứ 3: XSMT có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: Đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: XSMT có đài Ninh Thuận và Gia Lai quay thưởng.

- Thứ 7: Do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.