Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 30/11/2025 - XSKT 30/11

XSKT 30/11. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 30/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 30/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 30/11/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 30/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng cả 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- 45 giải khuyến khích: Trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- Thứ 6: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 30/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.