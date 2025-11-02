Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 2/11/2025 - XSKT 2/11

XSKT 2/11. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 2/11/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 2/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé đã giải phụ đặc biệt).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

