Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/11/2025 - XSKT 16/11

XSKT 16/11. Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum. Kết quả XSKT 16/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/11/2025 - XS đài Kon Tum Chủ nhật ngày 16/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: Trùng cả 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả công bố, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 16/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.