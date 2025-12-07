Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/12/2025 - XSKG 7/12

XSKG 7/12. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 7/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/12/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 7/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Kiên Giang các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSKG 30/11, kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 30/11/2025

XSKG 30/11, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 30/11/2025.

- XSKG 23/11/2025

XSKG 23/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 23/11/2025.

- XSKG 16/11/2025

XSKG 16/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 16/11/2025.

- XSKG 9/11/2025

XSKG 9/11, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 9/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 7/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.