Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/11/2025 - XSKG 16/11

XSKG 16/11. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 16/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/11/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 16/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.