Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/11/2025 - XSKG 2/11

XSKG 2/11. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 2/11/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 2/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

