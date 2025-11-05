Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/11/2025 - XSKH 5/11

XSKH 5/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 5/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/11/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 5/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng được in trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.