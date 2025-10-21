Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/10/2025 - XSKH 22/10

XSKH 22/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 22/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 22/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/10/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 22/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm có các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số cuối so với kết quả giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.