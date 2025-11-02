Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/11/2025 - XSKH 2/11

XSKH 2/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 2/11/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 2/11/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ Tư: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

