Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025 - XSKH 26/10

XSKH 26/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 26/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trung bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.