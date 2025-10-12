Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/10/2025 - XSKH 12/10

XSKH 12/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/10/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.