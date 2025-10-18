Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/10/2025 - XSKH 19/10

XSKH 19/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/10/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 19/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT được mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ Ba: XSMT do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT được mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ Sáu: XSMT do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.