Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/10/2025 - XSKH 8/10

XSKH 8/10. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 8/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 8/10/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 8/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, được tình kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

