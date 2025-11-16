Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/11/2025 - XSKH 16/11

XSKH 16/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 16/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/11/2025 - XS đài Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn quy định, vé số trúng không được lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận tiền thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ quay số mở thưởng.

