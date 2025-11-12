Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/11/2025 - XSKH 12/11

XSKH 12/11. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Kết quả XSKH 12/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 12/11/2025 - XS đài Khánh Hòa thứ Tư ngày 12/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 có đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

