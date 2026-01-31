Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 31/1/2026 - XSHG 31/1

XSHG 31/1. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 31/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 31/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 31/1/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 31/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 31/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.