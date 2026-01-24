Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 24/1/2026 - XSHG 24/1

XSHG 24/1. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 24/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 24/1/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 24/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

