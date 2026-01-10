Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 10/1/2026 - XSHG 10/1

XSHG 10/1. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 10/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 10/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 10/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.