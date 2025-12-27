Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/12/2025 - XSHG 27/12

XSHG 27/12. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 27/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/12/2025 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 27/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng.

Trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.