Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/12/2025 - XSHG 6/12

XSHG 6/12. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 6/12/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long thực hiện quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM thực hiện quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang thực hiện quay thưởng.

