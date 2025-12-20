Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/12/2025 - XSHG 20/12

XSHG 20/12. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 20/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/12/2025 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 20/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng không quá 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.