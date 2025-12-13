Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/12/2025 - XSHG 13/12

fXSHG 13/12. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 13/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/12/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 13/12/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng không được lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

