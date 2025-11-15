Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 15/11/2025 - XSHG 15/11

XSHG 15/11. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 15/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 15/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 15/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 15/11/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 15/11/2025

Xem lại KQXS Hậu Giang các kỳ quay số mở thưởng gần đây

- XSHG 8/11, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 8/11/2025

XSHG 8/11, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 8/11/2025.

- XSHG 1/11/2025

XSHG 1/11, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025.

- XSHG 25/10/2025

XSHG 25/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 25/10/2025.

- XSHG 18/10/2025

XSHG 18/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 15/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.