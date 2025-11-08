Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 8/11/2025 - XSHG 8/11

XSHG 8/11. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 8/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 8/11/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 8/11/2025

Xem lại KQXS Hậu Giang các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSHG 1/11, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 1/11/2025

XSHG 1/11, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 1/11/2025.

- XSHG 25/10/2025

XSHG 25/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 25/10/2025.

- XSHG 18/10/2025

XSHG 18/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/10/2025.

- XSHG 11/10/2025

XSHG 11/10, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 8/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.