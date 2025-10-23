Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 - XSGL 24/10

XSGL 24/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 24/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 24/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 24/10/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 24/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

