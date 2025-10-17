Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/10/2025 - XSGL 17/10

XSGL 17/10. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 17/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 17/10/2025 - XS đài Gia Lai thứ 6 ngày 17/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng chỉ có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ mở thưởng.

