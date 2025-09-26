Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/9/2025 - XSGL 26/9

XSGL 26/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15, bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Kết quả XSGL 26/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 26/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/9/2025 - XS đài Gia Lai thứ Sáu ngày 26/9/2025

Xem thêm KQXS Gia Lai các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSGL 19/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/9/2025

XSGL 19/9, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/9/2025.

- XSGL 12/9/2025

XSGL 12/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/9/2025.

- XSGL 5/9/2025

XSGL 5/9, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/9/2025.

- XSGL 29/8/2025

XSGL 29/8, kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 26/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.z