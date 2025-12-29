Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/12/2025 - XSDT 29/12

XSDT 29/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 29/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/12/2025 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 29/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 29/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.