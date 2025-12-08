Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/12/2025 - XSDT 8/12

XSDT 8/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp. Kết quả XSDT 8/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 8/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/12/2025 - XS đài Đồng Tháp thứ Hai ngày 8/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 8/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.