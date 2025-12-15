Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 - XSDT 15/12

XSDT 15/12. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 15/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 15/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.